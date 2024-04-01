الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

للعام الثانى على التوالى.. الحياة تتوج بدورة المتحدة الرمضانية

الحياة
الحياة

توج فريق قناة الحياة بدورة المتحدة الرمضانية، منذ قليل، في اليوم الأخيرة للدورة التي تقام في ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وتمكن فريق الحياة من اكتساح "راديو أون" في النهائي بنتيجة 10-2، ليتوج بالدورة للعام الثاني على التوالي.

وحضر النهائي عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بجانب محمود التوني، رئيس قناة الحياة.

وتوج الإعلامي ولاعب الكرة السابق كريم حسن شحاتة بجائزة هداف البطولة برصيد 11 هدفًا.

وأقيمت مباريات دورة "المتحدة" الرمضانية، التي انطلقت يوم العاشر من شهر رمضان بمشاركة 32 فريقًا على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

ويعتبر فريق "الحياة" هو حامل النسخة الماضية من بطولة المتحدة، بعد فوزه على "القاهرة الإخبارية" فى المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

 

 

الحياة فريق قناة الحياة دورة المتحدة الرمضانية مركز شباب الجزيرة راديو أون

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