الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عمرو الفقي يشهد نهائي دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم

عمرو الفقي الرئيس
عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة

وصل عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، إلى ملاعب مركز شباب الجزيرة؛ لحضور نهائي دورة المتحدة الرمضانية.

وحرص عمرو الفقي على حضور نهائي الدورة بين الحياة وراديو أون، والذي يلعب بعد قليل.

دورة المتحدة الرمضانية.. القناة الأولى تحرز المركز الثالث

حصد فريق القناة الأولى المركز الثالث في بطولة المتحدة  الرمضانية، في اليوم الأخير لها مساء الإثنين.

وتغلب فريق القناة الأولى على فريق المتحدة بنتيجة 5 /2، ليحصد المركز الثالث في البطولة، التي تقام خلال شهر رمضان الجاري.

وتقام مباريات دورة "المتحدة" الرمضانية، التي انطلقت يوم العاشر من شهر رمضان بمشاركة 32 فريقًا على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

ويعتبر فريق "الحياة" هو حامل النسخة الماضية من بطولة المتحدة، بعد فوزه على "القاهرة الإخبارية" فى المباراة النهائية بثلاثية نظيفة، ويسعى للمنافسة حتى نهاية البطولة للمحافظة على لقب للعام الثانى على التوالى.

عمرو الفقي عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مركز شباب الجزيرة دورة المتحدة الرمضانية الحياة راديو أون

مواد متعلقة

دورة المتحدة الرمضانية.. القناة الأولى تحرز المركز الثالث

الأكثر قراءة

البرج الأيقونى.. تحفة معمارية تُلامس عنان السماء فى قلب العاصمة الإدارية

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

ساحة الشعب..علم مصر يرفرف فوق أعلى وأضخم ساري في العالم

اليمين الدستورية.. 27 كلمة ترسم مستقبل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة في غزة غير مقبول على الإطلاق

أستراليا وكندا وبولندا يستدعون سفراء إسرائيل احتجاجًا على مقتل موظفى المطبخ العالمى

الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بشأن مقتل 7 من عمال الإغاثة فى غزة