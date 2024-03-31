الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورة المتحدة| الحياة تتحدى المتحدة.. والقناة الأولى تواجه راديو أون

دورة الشركة المتحدة
دورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تجرى مساء اليوم الأحد، مباريات الدور نصف النهائي للدورة الرمضانية لعام 2024 والتي تقيمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة ستجمع فريق «المتحدة» مع فريق قناة الحياة، تليها المواجهة الثانية التي ستجمع فريق القناة الأولى مع فريق «راديو أون».

وتقام مباريات دورة «المتحدة» الرمضانية، التي انطلقت يوم العاشر من شهر رمضان بمشاركة 32 فريقا على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

ويعتبر فريق الحياة هو حامل النسخة الماضية من بطولة المتحدة، بعد فوزه على القاهرة الإخبارية فى المباراة النهائية بثلاثية نظيفة، ويسعى للمنافسة حتى نهاية البطولة للمحافظة على لقب للعام الثانى على التوالى.

وكانت يوم أمس السبت 30 مارس، قد شهدت إقامة مباراتين ضمن منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة، حيث فاز فريق القناة الأولى على «أون تايم سبورتس 1» بنتيجة 3-0

أما في المباراة الثانية، فاز فريق «أون راديو» على الوطن بنتيجة 5-1

مواعيد مباريات اليوم الأحد 31 مارس في الدورة الرمضانية للشركة المتحدة

فريق المتحدة X فريق قناة الحياة.. من الساعة 9 إلى 9.35 مساء

فريق القناة الأولى X فريق أون راديو.. من الساعة 10 إلى 10.35

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحياة القناة الأولى دورة المتحدة أون راديو

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