الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورة المتحدة الرمضانية| القناة الأولى تهزم أون تايم بثلاثية.. وراديو أون يسحق الوطن بخماسية

مباراة راديو أون
مباراة راديو أون والوطن في دورة المتحدة الرمضانية

انتهت فعاليات اليوم التاسع من بطولة المتحدة الرمضانية والتي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وحقق فريق القناة الأولى الفوز على أون تايم سبورت الذي ضم عدد كبير من النجوم السابقين أمثال أحمد حسام ميدو وعبد الحميد حسن ومحمد صبحي، بثلاثة أهداف دون رد.

وسحق فريق راديو أون سبورت إف إم، نظيره الوطن بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتحددت مواجهة القناة الأولى أمام راديو أون سبورت إف إم في الدور نصف النهائي من البطولة.

مباراة راديو أون والوطن في دورة المتحدة الرمضانية
مباراة راديو أون والوطن في دورة المتحدة الرمضانية
مباراة راديو أون والوطن في دورة المتحدة الرمضانية
بطولة المتحدة دورة المتحدة الرمضانية القناة الأولى راديو أون سبورت إف إم أون تايم سبورت

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