الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورة المتحدة الرمضانية.. القناة الأولى تحرز المركز الثالث

دورة المتحدة الرمضانية
دورة المتحدة الرمضانية

حصد فريق القناة الأولى المركز الثالث في بطولة المتحدة  الرمضانية، في اليوم الأخير لها مساء الإثنين.

وتغلب فريق القناة الأولى على فريق المتحدة بنتيجة 5/2 ليحصد المركز الثالث في البطولة التي تقام خلال شهر رمضان الجاري.

وتقام مباريات دورة «المتحدة» الرمضانية، التي انطلقت يوم العاشر من شهر رمضان بمشاركة 32 فريقا على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

ويعتبر فريق الحياة هو حامل النسخة الماضية من بطولة المتحدة، بعد فوزه على القاهرة الإخبارية فى المباراة النهائية بثلاثية نظيفة، ويسعى للمنافسة حتى نهاية البطولة للمحافظة على لقب للعام الثانى على التوالى.

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