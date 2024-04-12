الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بالأسماء.. أبرز المتأهلين للدور الثانى ببطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

علي فرج
علي فرج

أسفرت نتائج مباريات اليوم من بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش، عن فوز نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا على فيروز أبوالخير بنتيجة 3 - 0 كما فازت نور الطيب المصنفة الثالثة عالميًا على زينة مكيوي بنتيجة 3-0، وحقق يوسف إبراهيم واحدة من مفاجآت البطولة بعد الفوز على الويلزى جويل ميكين المصنف السادس للبطولة بنتيجة 3-1.

ونجحت سلمى هاني المصنفة السادسة عالميًا في الوصول للدور الثاني من البطولة بفوزها على سلمى الطيب بنتيجة 3-0 وتخطي الكولومبي ميجيل رودريجز عقبة المصري طارق مؤمن بالفوز عليه بعد ماراثون مثير بنتيجة 3-2.

وتأهل علي فرج المصنف الأول للدور الثاني من بطولة بلاك بول بالفوز على الإنجليزى كورتيس ماليك بنتيجة 3-0.

وتقام بطولة بلاك بول خلال الفترة من 11 - 16 أبريل على ملاعب بلاك بول ومن أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة علي فرج، مازن هشام، مصطفى عسل، جويل ماكين، ميجيل رودريجيز، نوران جوهر، نور الطيب، أوليڤيا ويڤر، وتيني جيليس.

وأكد أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة نادي بلاك بول أنه حريص على إقامة هذه البطولة كل عام رغم كل التحديات الاقتصادية، ويأتي هذا الحرص للتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم وتشجيع الرياضة في مصر.

كما أكد محمد رائف، مدير عام البطولة، عضو مجلس إدارة نادى بلاك بول، أن بطولة بلاك بول باتت واحدة من أهم البطولات العالمية التى تقام في مصر.

ووجه رائف، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الداعم الأكبر للرياضة المصرية، وحرصه على نجاح جميع البطولات التى تقام في مصر من ضمنها بطولة بلاك بول التى أصبحت واحدة من البطولات العالمية، كما وجه رائف الشكر، لعاصم خليفة على رئيس الاتحاد المصري للاسكواش على مساندته لبطولة بلاك بول.

بطولة بلاك الدولية نوران جوهر نور الطيب علي فرج محمد رائف مصطفى عسل

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