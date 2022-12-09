الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الاتحاد الدولي للإسكواش: مجمع ملاعب مدينتي من أفضل الملاعب في العالم

جريدة الدستور

قال ويليام لوي ماري ، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، إن مجمع ملاعب إسكواش مدينتي يعد من أفضل ملاعب الإسكواش في العالم، موجهًا الشكر لمجموعة طلعت مصطفى على ما تقدمه من دعم لاستضافة بطولة كأس العالم للإسكواش لفرق السيدات 2022، وتوفير كل التجهيزات اللازمة للخروج بالبطولة بشكل مثالي.

وأضاف "لوي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقد عصر اليوم الجمعة ، أن بطولة العالم للإسكواش للسيدات إحدى أهم بطولات الإسكواش ، ويشارك بها 17 منتخبًا حول العالم، مما يوفر منافسة قوية بين الفرق المشاركة، كما أن اللاعبات المشاركات بالبطولة استعدن بقوة لتقديم أداء قوي خلال مباريات البطولة، مشيرًا إلى أن دور الاتحاد المصري للإسكواش ومجموعة طلعت مصطفى في توفير كل الإمكانيات للبطولة يعزز من قوة المنافسات.

ودعا الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري للإسكواش، المشجعين للمشاركة ببطولة كأس العالم للإسكواش للسيدات، والتي يشارك بها أفضل اللاعبات في العالم، وستشهد البطولة مباريات قوية خلال النسخة الحالية.

يذكر أن المؤتمر الصحفي للاتحاد الدولي للإسكواش، قد انطلق عصر اليوم الجمعة، بنادي جولف مدينتي، للإعلان عن فعاليات بطولة كأس العالم للإسكواش للسيدات (فرق) 2022، بحضور ويليام لوي ماري الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وعمر هشام، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وعدد من مسئولي المجموعة.

يُشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على توفير خدمات متكاملة لعملائها ، من بينها الخدمات الرياضية ، إيمانًا منها بأهمية تشجيع السكان على ممارسة الرياضة ، وفي سبيل ذلك أنشأت المجموعة أندية رياضية واجتماعية في مختلف مشروعاتها العمرانية تضاهي الأندية العالمية.

طلعت مصطفى نادي مدينتي مدينتي بطولة العالم للاسكواش الاتحاد الدولي للاسكواش

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط يشهد احتفالية نادي القصة بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه

مران الزمالك.. مشاركة شيكابالا وفقرة فنية خاصة لرباعى الفريق

أسد فولدكار ينتهي من تصوير مسلسل «بنون» لهاني عادل وبسنت شوقي (صور)

«التضامن»: نسبة النساء فى البرنامج الدعم النقدي «تكافل» تصل لـ75%

بـ5 مليون مشاهدة.. جورج وسوف يتصدر ترند يوتيوب بأغنية «بيتكلم عليا»

طارق فهمي: مُشاركة الرئيس السيسي سببًا رئيسيًا في نجاح القمة العربية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله