الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

علام : وزارة الشباب والرياضة تحسم سداد الشرط الجزائي لفيتوريا.. والبرتغالي لم يطلب عقده كاملا

فيتوريا وحازم إمام
فيتوريا وحازم إمام

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة تلقى بالفعل انذارا من محامي .ا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني للمطالبة بالشرط الجزائي في عقده الذي تم فسخه. 

وأضاف جمال علام ، أن الاتحاد ملتزم بالعقود التي أبرمها بدليل أن الاتحاد صرف الشرط الجزائي للمساعدين الأربعة لفيتوريا في حين أن الشئون القانونية بالاتحاد قالت إن هناك بندا في العقد يسمح بالفسخ بدون شرط جزائي وعلى هذا الأساس تم التصرف حيال تلك القضية. 

وتابع:  الاتحاد أرسل العقد إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسته مرة أخرى ولو جاءت التوصية بدفع الشرط الجزائي فلن نمانع في دفع.

واختتم جمال علام : لاصحة لأحقية فيتوريا في الحصول علي باقي قيمة عقده بالكامل وفقا لبنود العقد.. من حق المدعي المطالبة بأي شيء، وفي النهاية العقد شريعة المتعاقدين

ويحق لروي فيتوريا الحصول على 3 أشهر وفقا للعقد الموقع بينه وبين اتحاد الكرة حال فسخ التعاقد معه ويتقاضى فيتوريا 183 الف دولار شهريا . 

فسخ التعاقد

وكان اتحاد الكرة قد قرر فسخ التعاقد مع روي فيتوريا بعد توديع المنتخب لبطولة الأمم الإفريقية ، التى أقيمت في كوت ديفوار عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية في دور ال16  ، كما أن المنتخب لم يحقق فوز وحيد طوال البطولة بتعادل ثلاث مباريات وخسارة من الكونغو ، كما ظهر المنتخب باداء مخيب للامال ولم يقدم الاداء المنتظر منه .

وقرر اتحاد الكرة اقالة فيتوريا من منصبه مع تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب ليبدا مهام عمله بشكل رسمى في بطولة العاصمة الإدارية التى أقيمت بالقاهرة ، بمشاركة 4 منتخبات مصر وكرواتيا ونيوزيلندا و تونس وحصلب المنتخب على الميدالية البرونزية بعد الخسارة في المباراة النهائية من كرواتيا باربعة أهداف مقابل هدفين وفاز المنتخب على نيوزيلندا فى الدور قبل النهائي .  

جمال علام رئيس اتحاد الكرة فيتوريا الشرط الجزائي وزارة الشباب والرياضة بطولة الأمم الإفريقية

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