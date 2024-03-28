الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورة المتحدة.. "الحياة" تتحدى "أون E" ومواجهة قوية بين "تذكرتى" والقناة الأولى

فريق الوطن
فريق الوطن

تتواصل فعاليات دورة المتحدة لليوم السابع على التوالى، على ملاعب مركز شباب الجزيرة، فى أجواء رياضية تملؤها الروح الرياضية والبهجة، لتحديد صاحب اللقب فى النسخة الثانية للبطولة التى تستمر حتى الثانى من أبريل المقبل.

وتوج فريق الحياة بلقب النسخة الأولى بعد الفوز فى المباراة النهائية على فريق القاهرة الاخبارية.

وتنطلق مباريات اليوم الخميس بمواجهة تجمع بين “استادات” و"دي إم سي"، وذلك فى الثامنة من مساء اليوم، تعقبها مواجهة قوية بين حامل اللقب "الحياة" و"أون E".

وفى تمام التاسعة والنصف، يلتقي فريق راديو 90 90 مع نظيره فريق الوطن، فى لقاء ملتهب، وتعقبه مباراة القاهرة الاخبارية مع فريق راديو أون سبورت، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع بين فريقى تذكرتى والقناة الأولى.

نتئج مباريات أمس الأربعاء فى دورة المتحدة لكرة القدم

وشهدت مباريات، أمس الأربعاء، فوزا كبيرا لفريق المتحدة على نظيره بي إنتر أكتيف بثلاثة أهداف نظيفة، فيما حقق اليوم السابع الفوز على سيتى كلوب بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، وشارك مع سيتى كلوب جمال حمزة نجم الزمالك السابق وعبدالستار صبرى نجم المنتخب السابق.

فيما حقق فريق تايم سبورت الفوز على كورة بلاس بلاثية نظيفة، وشارك مع تايم سبورت كل من أحمد حسن ومحمد صبحى حارس الإسماعيلي السابق وعبدالحميد حسن ومحمد أبوالعلا.

كما فاز فريق بريزنتيشن لايف على أون تايم سبورت 2، بهدفين نظيفين، وفاز فريق تذكرتى على سى بى سفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

دورة المتحدة مركز شباب الجزيرة فريق الوطن القاهرة الإخبارية القناة الأولى

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