الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورة المتحدة الرمضانية.. "تذكرتى" يهزم "cbc سفرة" و"أون تايم" يفوز على "كورة بلس"

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

انتهت مباريات اليوم السادس لـ الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تقام على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وشهدت المباريات فوز فريق تذكرتي على cbc سفرة بنتيجة 3-1، كما حقق فريق بريزينتيشن لايف الفوز على أون تايم سبورت 2 بهدفين دون رد.

وحقق فريق أون تايم سبورت الفوز على كورة بلس بنتيجة 3-0، وشهدت المباراة مشاركىة كلا من أحمد حسن، ومحمد صبحي حارس الإسماعيلي السابق، وعبد الحميد حسن، ومحمد أبو العلا، في صفوف أون تايم سبورت.

كما فاز فريق اليوم السابع على سيتي كلوب بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

وشارك مع فريق سيتي كلوب، جمال حمزة، وعبد الستار صبري.

واختتم فريق المتحدة مباريات اليوم السادس، بالفوز على بي إنتر أكتيف بثلاثية نظيفة.

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