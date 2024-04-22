الإثنين 22 أبريل 2024
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رياضة

الكشف عن نص محادثة حكام مباراة الكلاسيكو بخصوص لعبة لأمين يامال الجدلية (فيديو)

كرة لامين يامال
كرة لامين يامال

نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، نص المحادثة بين سيزار سوتو جرادو حكم الكلاسيكو وحكم تقنية الفيديو خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، خلال اللعبة الجدلية الخاصة بكرة لامين يامال في مباراة ريال مدريد وبرشلونة في بطولة الدوري الإسباني.

وحسم ريال مدريد الكلاسيكو لصالحه بانتصاره الصعب على ضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في قمة الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وشهدت المباراة حالة تحكيمية جدلية، تمثلت في تسديدة لامين يامال، حيث طالب لاعبو برشلونة باحتسابها هدفًا، لكن حكام تقنية الفيديو والحكم الرئيسي رفضوا احتسابها، بداعي أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى.

وقال خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز لـ سيزار سوتو جرادو:"نحن نجري بحثًا بـ 360 درجة للبحث عن الأدلة لتخطي الكرة المرمى لأننا لا نملكها".

وأوضح حكم تقنية الفيديو أن جسد لونين يُغطي عدد من الزوايا، كما أكد للحكم الرئيسي أن كل الزوايا لا تُبين بشكل أكيد أن الكرة تجاوزت خط المرمى.

وقال حكم تقنية الفيديو للحكم الرئيسي:" سنستأنف بركلة ركنية، ليس لدينا أي دليل على أن الكرة دخلت المرمى".

وكان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قد أبدى اعتراضه على قرار الحكم بعدم احتساب الكرة هدفًا، مؤكدًا بأنهم سيطلبون بشكل رسمي إعادة المباراة، حال التأكد من اجتياز الكرة لخط مرمى ريال مدريد.

 

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