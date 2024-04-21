الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه برشلونة  في الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل “اللوس بلانكوس”.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور.

يُذكر أن مباراة الدور الأول التي أُقيمت على ملعب لويس كومبانيس “مونتجويك” معقل الفريق الكتالوني، قد انتهت بانتصار الضيف ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، فيما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

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