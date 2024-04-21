الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيان ناري من نوتنجهام فورست ضد حكم مباراة فريقه أمام إيفرتون

نوتنجهام فورست
نوتنجهام فورست

أبدى نادي نوتنجهام فورست، الأحد اعتراضه على قرارات طاقم حكام المباراة التي جمعت الفريق بـ إيفرتون في الدوري الإنجليزي متهمين حكم تقنية الفيديو مُشجع لنادي لوتون تاون، الذي ينافسهم على تفادي الهبوط.

وخسر فريق نوتنجهام فورست أمام مضيفه إيفرتون بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ونشر نوتنجهام بيانًا عبر حسابه على منصة “إكس” جاء فيه:" ثلاثة قرارات سيئة للغاية - ثلاث ركلات جزاء لم يتم احتسابها - والتي لا يمكننا قبولها ببساطة".

وأضاف: "لقد حذرنا لجنة الحكام من أن حكم تقنية الفيديو هو من مشجعي لوتون قبل المباراة لكنهم لم يغيروه.. لقد تم اختبار صبرنا عدة مرات.

واختتم:"سوف ينظر نوتنجهام فورست الآن في خياراته".

وتجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 26 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق نقطة وحيدة عن لوتون تاون الذي يتواجد في المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط.

نوتنجهام فورست نوتنجهام إيفرتون الدورى الانجليزى لوتون تاون

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