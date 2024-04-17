الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يتقدم على مانشستر سيتي بهدف رودريجو في دوري أبطال أوروبا

رودريجو
رودريجو

تقدم ريال مدريد الإسباني على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي تجمعهما إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف التقدم جاء عن طريق البرازيلي رودريجو جوس في الدقيقة 12 من متابعة لعرضية فينيسيوس جونيور من الجهة اليمنى، ليسدد الكرة ويتصدى لها إيدرسون، قبل أن ترتد له مرة أخرى ليضعها في الشباك.

ويقود النرويجي إرلينج هالاند هجوم فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم وبجواره الانجليزيين فيل فودين وجاك جريليتش.

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ريال مدريد على النحو الآتي: 

في حراسة المرمى: إديرسون موراليس.

خط الدفاع: كيل والكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

وسط الملعب: رودري، بيرناردو سيلفا، كيفن دي بروين.
الهجوم: فيل فودين، إرلينج هالاند، جاك جريليتش.

فيما جاءت دكة بدلاء مانشستر سيتي على النحو الآتي: "أورتيجا مورينو، كارسون، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، جيريمي دوكو، سرجيو جوميز، نيك بوب، ريكو لويس، ماتياس نونيز".

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بالتعادل بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.

تشكيل ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

ويقود البرازيلان فينسيوس جونيور ورودريجو جوس هجوم ريال مدريد في مباراة الليلة.

في حراسة المرمى: أندريه لونين. 
خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: كيبا أريزابالاجا - فران -  فران جارسيا - إيدير ميليتاو - لوكا مودريتش - خوسيلو ماتو - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - براهيم دياز - داني سيبايوس - أردا جولر.

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