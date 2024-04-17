افتتاحية الدور الثانى.. الجونة يهزم سموحة بهدف نظيف فى دورى نايل

حقق فريق الجونة انتصارًا مهمًا على حساب ضيفه سموحة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بشارة، في افتتاحية الجولة الثامنة عشرة والدور الثاني بمسابقة دوري نايل لكرة القدم موسم 2023-2024.

بدأ أصحاب الأرض، المباراة بضغط هجومي كبير من أجل التقدم، لكن كاد حسام حسن أن يسجل هدفًا لـ سموحة في الدقيقة 25 عندما نفذ بن لطيف بن قسو ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى، لكن صبحي سليمان تألق في التصدي لتسديدته.

ونجح أشرف مجدي لاعب الجونة في تسجيل هدف التقدم لفريقه، عقب عرضية زميله أيمن موكا يمين منطقة الجزاء، مرت من دفاعات سموحة لتصل للاعب المتمركز منتصف منطقة الجزاء مسددا كرة قوية ارتطمت بالعارضة وسكنت المرمى في الدقيقة 35.

وعقب هدف الجونة، تسابق لاعبو سموحة، في أهدار الفرص تباعا الواحد تلو الأخرى، لكنهم فشلوا في مسعاهم، ليحقق الجونة الانتصار.

وظفر صبحي سليمان حارس مرمى الجونة بجائزة رجل المباراة، بعدما تألق في إبعاد تسديدات لاعبي سموحة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الجونة لـ 25 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد سموحة عند 22 نقطة في المركز الثامن.

وكان الجونة بدأ المباراة بتشكيل مكونا من:

حراسة المرمى.. صبحي سليمان.

خط الدفاع.. أحمد محمود – أحمد حسام – أحمد عبدالرسول – كمال أبوالفتوح.

خط الوسط.. أشرف مجدي – نور السيد – رضا صلاح – أيمن سعد موكا.

خط الهجوم.. حسام إيفونا – فرانك إيتوجا.

بينما كان تشكيل سموحة التالي..

حراسة المرمى.. الهاني سليمان.

خط الدفاع.. طارق علاء – محمد مصطفى ميدو – محمد مغربي – عبدالرحمن عامر.

خط الوسط.. إسلام جابر – دوكو دودو – محمد متولي كناريا – أحمد خالد.

خط الهجوم.. عبد اللطيف بن قسو – حسام حسن.