الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. بوروسيا دورتموند يتقدم على أتلتيكو مدريد بثنائية

إيان ماتسين بوروسيا
إيان ماتسين بوروسيا دورتموند

تقدم بوروسيا دورتموند الألماني على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح جوليان براندت التسجيل لـ بوروسيا في الدقيقة 34 بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، فشل يان أوبلاك حارس أتلتيكو في التصدي لها.

وسجل إيان ماتسين الهدف الثاني لـ بوروسيا دورتموند في الدقيقة 39 بعدما تلقى تمريرة من السويسري مارسيل سابيتزر بالكعب، ليقتحم منطقة الجزاء ويطلق تسديدة قوية بيسراه في الشباك، معلنًا عن تقدم فريقه بثنائية.

ويقود الهجوم أنطوان جريزمان وألفارو موراتا وبدأ في وسط الملعب كوكي، يورنتي ورودريجو دي بول.

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حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: مولينا، خيمنيز، فيتسل، أزبيليكوتا، هيرموسو

خط الوسط: يورنتي، كوكي، دي بول

خط الهجوم: موراتا، جريزمان

مشوار أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وتأهل فريق أتلتيكو مدريد لهذا الدور، بعدما حقق فوزًا صعبًا بشق الأنفس على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

بينما صعد فريق بروسيا دورتموند للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعدما تغلّب على “بي إس في آيندهوفن” الهولندي بنتيجة 3-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من التشامبيونزليج.

 

بوروسيا دورتموند اتلتيكو مدريد دوري ابطال اوروبا جوليان براندت إيان ماتسين

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