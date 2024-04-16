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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة في دوري الأبطال

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

كشف الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه برشلونة الإسباني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2032-2024.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لويس كومبانيس "مونتجويك" معقل الفريق الكتالوني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة، فشهد عودة المغربي أشرف حكيمي بعد غيابه عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف، فيما يقود الثلاثي كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، برادلي باركولا خط هجوم الفريق الباريسي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز  - نونو مينديش

خط الوسط: فابيان رويز - وارن زائير إيمري - فيتور فيريرا فيتينيا

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا - كيليان مبابي

تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان، فشهد تواجد بيدري جونزاليس أساسيًا، فيما يقود الثلاثي لامين يامال، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي خط الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن 

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

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