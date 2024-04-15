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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

شيكابالا: "عمر جابر أحسن ظهير أيمن في مصر.. ومكانه في المنتخب"

عمر جابر
عمر جابر

عبر عمر جابر لاعب الزمالك، عن سعادته بفوز فريقه في مواجهة اليوم أمام الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة دوري نايل.

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بديربي القاهرة، في قمة مباريات دوري نايل.

وقال عمر جابر في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس” بعد المباراة: "جمهور الزمالك أعظم حاجة في العالم، نشكرهم على الدعم المستمر.. دايمًا ورانا ووجودهم يزيدنا قوة".

وأوضح:"الانتصار على الأهلي كان هامًا، لأننا لم نلعب كثيرًا في المسابقة بسبب المؤجلات، والفوز كان سيجعلنا نتقدم في جدول الترتيب وهو ما تحقق".

وأضاف:"لقاءات القمة دائمًا تكون مباريات صعبة وكبيرة، الأهلي فريق كبير ويملك لاعبين كبار، الانتصار أمامهم هام للغاية".

وأردف:"اللعب في أي مركز ليس مهمًا بالنسبة لي.. الأهم هو تحقيق الانتصار".

وقاطع شيكابالا جابر ليوجه رسالة قائلًا:" عمر جابر لازم يكون في المنتخب مصر.. أحسن ظهير أيمن في مصر".

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