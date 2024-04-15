الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

روبين أموريم: لم أتحدث مع لاعبي الفريق بشأن مستقبلي

روبين أموريم
روبين أموريم

أكد روبين أموريم، المدير الفني لنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، أنه لم يتحدث مع لاعبيه في الفريق بشأن مستقبله.

وكان لاعب خط وسط بنفيكا السابق، الذي اعتزل اللعب بعمر 32 عاما، قد نفى في وقت سابق وجود أي اتفاق أو اجتماعات مع ليفربول الإنجليزي لتدريب الفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب

وقال أموريم قبل مباراة سبورتينج ضد فاماليكاو: لم أقل أي شيء للاعبين بخصوص مستقبلي".

أردف:"عندما قيل في الصحافة أن لدىّ اتفاق مع ليفربول شعرت بالحاجة إلى الحديث، لكنني تركت هذا الجزء للمؤتمر الصحفي. لا أحصل على أي شيء من اللاعبين، فهم يسألون فقط عن أيام الإجازة".

روبين أموريم أموريم سبورتينج لشبونة ليفربول لشبونة

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء فى محافظتى القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟