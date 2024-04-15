روبين أموريم: لم أتحدث مع لاعبي الفريق بشأن مستقبلي

أكد روبين أموريم، المدير الفني لنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، أنه لم يتحدث مع لاعبيه في الفريق بشأن مستقبله.

وكان لاعب خط وسط بنفيكا السابق، الذي اعتزل اللعب بعمر 32 عاما، قد نفى في وقت سابق وجود أي اتفاق أو اجتماعات مع ليفربول الإنجليزي لتدريب الفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب

وقال أموريم قبل مباراة سبورتينج ضد فاماليكاو: لم أقل أي شيء للاعبين بخصوص مستقبلي".

أردف:"عندما قيل في الصحافة أن لدىّ اتفاق مع ليفربول شعرت بالحاجة إلى الحديث، لكنني تركت هذا الجزء للمؤتمر الصحفي. لا أحصل على أي شيء من اللاعبين، فهم يسألون فقط عن أيام الإجازة".