الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إنتر يتعادل مع كالياري بهدفين لمثلهما في الدوري الإيطالي

إنتر ضد كالياري
إنتر ضد كالياري

سقط فريق إنتر في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه كالياري بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب "جوسيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.

الفرنسي ماركوس تورام كان البادئ بالتسجيل بهدف أول لـ إنتر في الدقيقة 12 من متابعة لتمريرة التشيلي ألكيسيس سانشيز.

وعادل إلدور شوموردوف النتيجة لـ كالياري بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يسجل التركي هاكان تشالهان أوجلو النتيجة لـ "النيراتزوري" في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

وأحرز نيكولاس فيولا هدف التعادل لـ كالياري في الدقيقة 82 بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر لـ 83 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، ورصيد كالياري لـ 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسيُتوج إنتر بشكل رسمي بلقب الدوري الإيطالي، حال انتصاره في الديربي أمام ميلان صاحب المركز الثاني، الأسبوع المقبل.

إنتر كالياري الدورى الايطالى ماركوس تورام ميلان

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