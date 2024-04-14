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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

باير ليفركوزن بطلًا للدورى الألمانى للمرة الأولى فى تاريخه

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن

تُوج نادي باير ليفركوزن بطلًا لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا"، وذلك بانتصاره على ضيفه فيردر بريمن بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة.

افتتح النيجيري فيكتور بونيفاس التسجيل لـ باير ليفركوزن في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، أعقبه السويسري جرانيت تشاكا بهدف ثان في الدقيقة 60 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وسجل فلوريان فيرتز الهدف الثالث لـ ليفركوزن في الدقيقة 69 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أعقبه بهدفين في الدقيقتين 83، 90، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار واللقب.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفركوزن إلى 79 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

بذلك أنهى ليفركوزن بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، استحواذ بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني في آخر 11 موسمًا.

وكان ليفركوزن قد احتل وصافة الدوري الألماني 5 مرات من قبل لكنه لم يُتوج بالمسابقة.

باير ليفركوزن بوندسليجا الدورى الألماني فيردر بريمن فلوريان فيرتز

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