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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميا.. بايرن ميونخ يكشف تفاصيل إصابة سيرج جنابري

سيرج جنابري
سيرج جنابري

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم، عن تفاصيل إصابة لاعبه الجناح سيرج جنابري.

وكان جنابري قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام أرسنال الإنجليزي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل جنابري هدفًا في تعادل فريقه بايرن ميونخ مع مضيفه آرسنال بهدفين لمثلهما، على استاد “الإمارات” في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر نادي بايرن ميونخ بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "سيتعين على نادي بايرن ميونخ الاستغناء عن  سيرج جنابري في الوقت الحالي، حيث أُصيب اللاعب المهاجم بتمزق في الليف العضلي في فخذه الخلفي الأيسر، حيث جاء هذا نتيجة الفحص الذي أجراه القسم الطبي في نادي بايرن ميونخ".

ومن المتوقع أن تصل مدة غياب جنابري عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، ما يعني تأكد غيابه عن مواجهة الإياب أمام أرسنال يوم الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ سيرج جنابري جنابري ميونخ بايرن

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