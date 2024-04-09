أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

سقط أرسنال الإنجليزي في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الإمارات” معقل فريق “الجانرز” في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فريق أرسنال افتتح التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق بوكايو ساكا الذي تلقى الكرة من بنجامين وايت، ليطلق تسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في شباك نوير.

رد بايرن ميونخ لم يتأخر، حيث أدرك سيرج جنابري التعادل للفريق الألماني في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة ليون جورتسيكا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 30 بداعي وجود خطأ ضد البولندي جاكوب كيور لاعب أرسنال.

الإنجليزي هاري كين انبرى أعلن تنفيذ الركلة الجزائية بنجاح، معلنًا عن الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني كثف لاعبو أرسنال محاولاتهم للتسجيل، حتى تمكنوا من إدراك التعادل في الدقيقة 76، بعد مجهود فردي رائع من المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، والذي مرر الكرة لـ البلجيكي ليونارد تروسارد داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة رائعة في شباك نوير، معادلًا النتيجة.

وكاد الفرنسي كينجسلي كومان أن يهدي فريقه بايرن الانتصار في الدقيقة 90، بتسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى أرسنال، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وتُقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 17 يناير على ملعب “أليانز أرينا” معقل فريق بايرن ميونخ.

ودخل بايرن بالقوة الضاربة في خط الهجوم حيث يقوده هاري كين ويجاوره ليروي ساني، جمال موسيالا وسيرج جنابري.

تشكيل بايرن.. كين وجنابري وساني أساسيون ضد أرسنال

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميتش، دي ليخت، داير، ديفيز

خط الوسط: لايمير، جورتسيكا، موسيالا

خط الهجوم: ساني، كين، جنابري

تشكيل أرسنال.. النني بديلًا وهافيرتز يقود الهجوم أمام بايرن

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: وايت، جابرييل، سالابيا، كيور

خط الوسط: رايس، جورجينيو، أوديجارد

خط الهجوم: مارتنيلي، هافيرتز، ساكا