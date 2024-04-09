الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بهدف قاتل.. إنبي يفرض التعادل على الأهلي في دوري نايل

إنبي ضد الأهلي
إنبي ضد الأهلي

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أمام ضيفه إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشرة لبطولة دوري نايل.

هدد الأهلى مرمى إنبي في الثواني الأولى، بتسديدة من طاهر محمد طاهر اصطدمت ببودي سمير حارس إنبي وخرجت إلى ركنية.

وفي الدقيقة الأولى، سدد موديست رأسية من الركنية مرت بجوار حارس إنبي.

وعاد موديست بالدقيقة 8، وسدد كرة داخل منطقة الجزاء اصطدمت بدفاعات إنبي وذهبت في يد بودي سمير بسهولة.

وجاء أول تهديد لمرمى الأهلي من إنبي، بالدقيقة 17 برأسية من أحمد نادر حواش تصدى لها ببراعة مصطفى شوبير.

وأضاع موديست من جديد انفراد بالدقيقة 18، بعدما سدد رأسية وهو في المكان الخالي علت مرمى إنبي.

وبالدقيقة 21 سدد لاعب إنبي كرة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار مرمى مصطفى شوبير.

وأنقذ شوبير مرماه من انفراد تام بالدقيقة 28، بعدما خرج من مرماه وأبعد الكرة برأسه.

وبالدقيقة 37، سدد مروان عطية كرة من خارج منطقة الجزاء علت مرمى بودي سمير حارس إنبي.

وفي الدقيقة 38 سدد مروان عطية كرة قوية داخل منطقة الجزاء، تصدى لها بودي سمير.

وقبل الشوط بدقيقة منح كهربا الأهلي الهدف الأول، بالدقيقة 44 برأسية متقنة، بعد عمل فردي رائع من طاهر محمد طاهر من على الجناح الأيسر.

وتمكن إنبي من معادلة النتيجة في الدقيقة 60 عن طريق البديل يوسف لبيب من متابعة لتمريرة عرضية مُرسلة من الجهة اليسرى، في ظل غياب تام للرقابة الدفاعية من لاعبي الأهلي.

وسجل كهربا الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 73، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة محمد هاني من الجهة اليسرى.

وفي الوقت الذي كانت تتجه نقاط الانتصار إلى النادي الأهلي، عاد يوسف لبيب ليسجل الهدف الثاني له وللفريق البترولي في الدقيقة 94، بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنبي لـ 28 نقطة في المركز الأول، ورصيد الأهلي إلى 18 نقطة في المركز العاشر.

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في دوري نايل

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط وسط الملعب: أفشة - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية 

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست، كهربا.

 

النادي الأهلي الاهلى انبى دوري نايل كهربا

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