محمد صلاح يسجل فى تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بالدورى الإنجليزى

تعادل ليفربول مع مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أولد ترافورد مساء اليوم في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة بشكل كاسح، لكن الحكم ألغى هدفًا لـ مانشستر يونايتد عن طريق أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة الثانية بداعي التسلل.

هدف ليفربول جاء في الدقيقة 23، حيث نفذ الأسكتلندي أندرو روبرتسون ركلة ركنية من الجهة اليمنى، ليقابلها الهولندي فيرجيل فان دايك برأسه، لتذهب الكرة إلى الكولومبي لويس دياز، ليضعها في الشباك معلنًا عن تقدم فريقه بهدف دون مقابل.

وفي الدقيقة 33، مرر لويس دياز الكرة لـ محمد صلاح الذي سدد الكرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، لكن أونانا تصدى لها.

وفي الدقيقة 34، سدد صلاح كرة من على حدود منطقة الجزاء، ليعاود أونانا التألق بالتصدي لها.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو مانشستر يونايتد محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وهو ما تمكنوا منه في الدقيقة 50 عندما أخطأ جابرييل كوانساه في تمرير الكرة لتصل لـ برونو فيرنانديز والذي لاحظ تقدم كيليهر من مرماه، ليسددها من بعد منتصف الملعب، لتسكن الشباك.

وسجل كوبي ماينو الهدف الثاني لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 67 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 84 من ركلة جزاء تحصل عليها هارفي إيليوت معادلًا النتيجة لفريقه.

التعادل رفع رصيد ليفربول لـ71 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر، ورصيد مانشستر يونايتد لـ49 نقطة في المركز السادس.

تشكيل اليونايتد.. راشفورد أساسيًا وظهور كامبولا في الدفاع أمام ليفربول

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، كامبولا، ماجواير، بيساكا

خط الوسط: كاسيميرو، ماينو، فيرنانديز

خط الهجوم: راشفورد، هويلاند، جارناتشو

كانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، والتي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، قد انتهت بالتعادل السلبي.