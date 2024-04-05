هل يدرب ليفربول؟ روبن أموريم يثير الجدل بخصوص مستقبله مع لشبونة

أثار روبن أموريم المدير الفني لفريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، الجدل بخصوص مستقبله مع الفريق في ظل اهتمام ليفربول الإنجليزي بالحصول على خدماته.

ويرتبط أموريم بعقد مع فريقه سبورتينج لشبونة ينتهي صيف عام 2026، ويُوجد به شرط جزائي للرحيل مقابل 20 مليون يورو تقريبًا.

ويبرز أموريم بصفته المرشح الأول والأبرز لتولي تدريب فريق ليفربول الإنجليزي الموسم المقبل، خلفًا للألماني يورجن كلوب الذي قرر الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث أموريم عن مستقبله خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام بنفيكا بالدوري البرتغالي:"لا يمكنني أن أضمن استمراري في سبورتينج الموسم المقبل.. لا أستطيع أن أقول ذلك مثلما فعل تشابي ألونسو".

وكان الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لـ باير ليفركوزن الألماني، قد أعلن استمرار في منصبه الموسم المقبل، بعدما كان مرشحًا رئيسيًا في ليفربول وبايرن ميونخ لتدريب أي من الفريقين.

وأردف مدرب سبورتينج قائلًا:"لدينا الوقت لمناقشة مستقبلي، وسنفعل ذلك في الوقت المناسب، أما الآن فأركز على الفوز بالألقاب وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".