فودين يقود مانشستر سيتى لاكتساح أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

عاد مانشستر سيتي لسكة الانتصارات بفوزه على ضيفه أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب “الاتحاد” في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2024.

افتتح الإسباني رودري التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 11 من متابعة لتمريرة البلجيكي جيريمي دوكو من الجهة اليمنى.

دوران عادل النتيجة لـ أستون فيلا في الدقيقة 20 من متابعة لتمريرة روجيرز.

وسجل فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، ليتقدم لفريقه.

وعاد فودين ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 62 بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، بعد مجهود فردي رائع من رودري.

وأكد فودين انتصار فريقه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، موقعًا على “الهاتريك” الشخصي الخاص به.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 67 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 59 نقطة في المركز الرابع.

وأجرى بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي العديد من التغييرات على تشكيل الفريق، عن لقاء أرسنال في الجولة الماضية.

وقاد الهجوم جوليان ألفاريز وجاوره جيرمي دوكو وجاك جريليش على حساب إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين، بينما واصل الحارس أورتيجا في مركز حراسة المرمى.

تشكيل السيتي.. هالاند ودي بروين احتياطيان ضد أستون فيلا

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي كالآتي:

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: لويس، أكانجي، دياز، جفارديول

خط الوسط: رودريجو، سيلفا، فودين

خط الهجوم: جريليش، ألفاريز، دوكو

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، قد انتهت بفوز أستون فيلا بهدف نظيف.