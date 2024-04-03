مانشستر سيتي يبحث عن الفوز أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي اليوم

يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره أستون فيلا، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر سيتي يبحث عن الفوز أمام أستون فيلا

ويسعى فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لاستعادة نغمة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط، في محاولة لخطف صدارة الدوري الإنجليزي والدفاع عن اللقب هذا الموسم، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات متذبذبة، بعدما وقع في فخ التعادل السلبي مع أرسنال في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق أستون فيلا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، وتكرار سيناريو الانتصار على مانشستر سيتي حصد الثلاث نقاط مجددًا، وذلك أملًا في الحفاظ على مكانه في المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، قد انتهت بفوز أستون فيلا بهدف نظيف.

ويدخل فريق أستون فيلا هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على وولفرهامبتون، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "فيلا بارك"، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ترتيب مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، خلف كلًا من ليفربول وأرسنال أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 67 و65 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق أستون فيلا حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة.