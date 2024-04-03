الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يكشف آخر تطورات إصابة إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

أدى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، ضمن البرنامج الذي يخضع له للعلاج من إصابته في الكتف.‏

وبدأ اللاعب فقرات العلاج الطبيعي، بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني، عقب الجراحة الناجحة التي أجراها في الكتف خلال الأيام الماضية.‏

وحرص د.أحمد جاب الله طبيب الفريق، على عقد جلسة مع عاشور للاطمئنان على حالته، ومتابعة الفقرات التي من المقرر أن يؤديها في برنامجه ‏العلاجي.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

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