جمال عبدالحميد: لم أحزن على رحيل إمام عاشور إلى الأهلى

قال جمال عبدالحميد لاعب منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، إن الفريق الأبيض ظهر بمستوى جيد أمام فيوتشر في الكونفيدرالية ويستحق تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن اللاعبين والجهاز الفني قدموا ما عليهم ولم يبخلوا بشيء.

وأضاف عبدالحميد، في تصريحات إذاعية ببرنامج "الكلام المظبوط مع حتحوت"، أنه بنسبة كبيرة للغاية، الزمالك صعد إلى الدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية بعد تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب التي تعتبر خارج الأرض، مشيرًا إلى أن جوزيه جوميز يحتاج إلى بعض الوقت من أجل إثبات قدراته وفكره.

وكشف جمال عبدالحميد عن أن أحمد سيد زيزو عاد من جديد لمواصلة هوايته في إحراز الأهداف والأسيست، لذلك أحمد زيزو هو أفضل لاعب في مصر حاليًا دون منافس فهو لديه كل الإمكانات والمهارات المتميزة.

وأفاد بأن مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة في نهائي الكأس شهدت ظهورًا متميزًا للقلعة البيضاء على الأهلي، وأضاع الزمالك تحقيق الفوز والكأس بسبب "السرحان"، في بعض الدقائق الأخيرة من عمر المباراة الأمر الذي جعل الأهلي يسجل ويحصد الكأس.

وأوضح جمال عبدالحميد أن هدف إمام عاشور فى الزمالك "أوفسايد" واضح ولا أعترف بصحة الهدف.

وعن انتقال عاشور إلى الأهلي، قال: "أنا بشكل شخصي لم أحزن على انتقال إمام عاشور للأهلي؛ وهو أمر عادي بالنسبة لي وكثير من اللاعبين انتقلوا للقطبين دون ضجيج".

وأضاف أن هناك بعض المديرين الفنيين يطلبون ضرورة إفطارنا فى رمضان وقت المباريات سواء وقت تواجدي في الأهلي أو الزمالك.

وتابع: "وقت تواجدي في الأهلي كان هناك من يلبي طلب المدير الفني وفطر ونفس الأمر في الزمالك ولكني لم أنفذ طلب أي مدير فني طلب مني الإفطار وعدم الصيام وقت المباريات والتمسك بالصيام في شهر رمضان".