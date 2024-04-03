الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

محاولات لتجهيز "روقا" للمشاركة مع الزمالك أمام فيوتشر

روقا لاعب الزمالك
روقا لاعب الزمالك

أدى محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية الخاصة بالكرة على هامش المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

يأتي ذلك في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، ويخوض اللاعب حاليا المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة. 

في السياق، أدى عبد الرحمن نفاد حارس المرمى تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة د.محمد أسامة، وفقا البرنامج الموضوع له بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن كدمة في كاحل القدم. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة. 

محمد أشرف روقا مودرن فيوتشر مواجهة مودرن فيوتشر عبد الرحمن نفاد حارس المرمى كأس الكونفدرالية الإفريقية أحمد عبد الرحيم إيشو

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