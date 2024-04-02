الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برنامج تأهيلى خاص للاعبى الزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر

فريق الزمالك
فريق الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ، برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا خاصًا للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية. 

وقُسم البرنامج إلى فقرتين، الأولى عبارة عن تدريبات بدنية واستشفائية داخل صالحة الجيمانيزيوم بمقر النادي، لعلاج الإرهاق وتقوية العضلات. 

وتضمن الجزء الثاني، تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة، بمشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم حراس المرمى. وحرص جواو ميجيل مدرب الأحمال على قيادة هذه الفقرة، بجانب أعضاء الجهاز الفني، وقام جوزيه جوميز المدير الفني بمتابعة البرنامج للوقوف على حالة اللاعبين البدنية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة. 

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

خضع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لعملية جراحية مؤخرًا بعدما تعرض لإصابة قوية بكسر في الفك خلال مباراة مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء الأمس في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان أوباما تعرض للإصابة في الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر وتم استبداله وشارك أحمد مصطفى "زيزو" بدلًا منه في الدقيقة 38.

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة. جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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