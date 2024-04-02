إعلامي يكشف أول صفقات الزمالك في الصيف

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن أول صفقات نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفة المقبلة.

وكتب صادق عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "الزمالك ينهي إجراءات التعاقد مع السوري الدولي محمود الأسود، لمدة أربعة مواسم مقبلة".

ويجيد اللاعب السوري الدولي محمود الأسود، البالغ من العمر 21 عاما، اللعب في مراكز صناعة اللعب والجناح الأيمن والأيسر.

وبدأ الأسود مسيرته مع فريق الكرامة السوري، وشارك مع منتخب سوريا في 4 مباريات بكأس آسيا الأخيرة (قطر 2023).

ومن جانب أخر، يواصل الفارس الأبيض، تدريباته المكثفة استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر المرتقبة، بكأس الكونفيدرالية الإفريقية نسخة (2023/2024).

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالكونفيدرالية

ويواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، الأحد المقبل 7 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في سهرة رمضانية كروية، ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية نسخة (2023/2024).

القنوات الناقلة لإياب الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية المرتقبة

تنقل مواجهة الإياب المرتقبة بين الزمالك ومودرن فيوتشر، بربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المالك الحصري والرسمي للبطولة داخل منطقة الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك، قد حقق ريمونتادا مثيرة في مواجهة الذهاب، التي أقيمت الأحد الماضي على ستاد السلام بنتيجة 2/1.

وفي حالة تخطي الزمالك، عقبة مودرن فيوتشر، سيواجه الفائز من مواجهة الملعب المالي ودريمز الغاني، في دور نصف النهائي، علما بأن نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف أيضا.

وتقام مواجهتي ذهاب وإياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، يومي 21 و28 أبريل الجاري.