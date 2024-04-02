الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواجهات مصيرية تنتظر الزمالك فى شهر أبريل الجارى

الزمالك ومودرن فيوتشر
الزمالك ومودرن فيوتشر

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العديد من المباريات المهمة والمصيرية في شهر أبريل الجاري.

موعد مباريات الزمالك في شهر أبريل

وستكون البداية بمواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر يوم 7 أبريل المقبل في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري يوم 11 أبريل في بطولة دوري نايل، وبعدها أمام الأهلي يوم 15 من الشهر ذاته في دوري نايل.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم 19 من الشهر الجاري في دوري نايل قبل أن يختتم لقاءات أبريل بمواجهة المقاولون العرب يوم 24 أبريل.

وفي سياق آخر، خضع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لعملية جراحية صباح أمس الاثنين، بعدما تعرض لإصابة قوية بكسر في الفك خلال مباراة مودرن فيوتشر التي أقيمت في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان أوباما تعرض للإصابة في الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر وتم استبداله وشارك أحمد مصطفى "زيزو" بدلاً منه في الدقيقة 38.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة أمس الاثنين من التدريبات الجماعية بعد الفوز على مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر الأحد المُقبل، في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

الزمالك مواجهة الزمالك تشر لكونفدرالية الأفريقية للكونفدرالية

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