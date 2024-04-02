جوميز يحتوى ثورة البدلاء فى الزمالك وقرار نهائى برحيل ياسر حمد

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللاعبين البدلاء في الساعات الماضية بعدما لاحظ حالة غضب من بعضهم للاستبعاد من مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

وحرص جوميز على توجيه رسالة لكل اللاعبين بالتأكيد على أن الباب مفتوح للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق مقبل على ضغط لقاءات على كافة المستويات ومن الضروري الحفاظ على تركيزهم داخل الملعب.

وقال جوميز للاعبيه: "لدينا لاعبين وثلاثية في كل مركز ومن الصعب أن أضم كل اللاعبين لقائمة كل مباراة أو إشراك جميع اللاعبين فأنا مجبر على عدد معين وعلى الجميع أن يلتزم بقراري".

وأوضح البرتغالي للاعبي الزمالك أنه تعمد منح الفرصة للجميع في الفترة الماضية وإشراك كل اللاعبين في مختلف المراكز وهو ما حدث منذ بداية تواجده على رأس المسئولية الفنية للفريق، مطالبًا بضرورة المقاتلة والاجتهاد داخل الملعب لمن يريد العودة للتشكيل.

الزمالك يستقر على رحيل ياسر حمد فى الصيف

ومن ناحية أخرى، استقر مسئولو الزمالك بشكل نهائي على رحيل الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق نهاية الموسم الجاري بسبب عدم القناعة بمستواه، وأبدى جوميز رغبته في رحيل اللاعب واعتبره صفقة غير مفيدة للفريق.

ويرى مدرب الزمالك أنه من الصعب الاعتماد على ياسر حمد في أي لقاء وأنه يكتفي بتواجده كبديل للمدافعين الموجودين في الفريق للتعويض حال غياب أيًا منهم للإيقاف أوالإصابة.

وكان الزمالك قد تعاقد مع ياسر حمد في يناير الماضي في صفقة انتقال حر لكنه لم يشارك سوى لدقائق في مباراة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية الأفريقية فقط.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 7 أبريل الجاري.