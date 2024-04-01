الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسائل الرياضيين للرئيس|أيمن يونس: السيسي وجه دعمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية

أيمن يونس
أيمن يونس

بدأنا الطريق سويًا منذ العام 2014 مع الرئيس السيسى ونريد استكماله للفترة الثالثة على التوالي، ونحن نثق في تحقيق احتياجاتنا وأحلامنا في تلك الولاية على الرغم من الأزمات التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، لكن ثقتنا في قيادة سيادته الحكيمة للبلاد تبعث الطمأنينة في القلوب، المسئولية كبيرة.

وأكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن المنطقة العربية شهدت الكثير من الأحداث المآساوية خلال الفترة الماضية بجانب ما حدث على الصعيد العالمي من أزمات وحروب والأطماع حول مصر كثيرة، لكن لدينا ثقة كبيرة في رجالنا المخلصين وقدرتهم على حماية مصر وصد أي خطر عنها، رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها البلاد إلا أن أملنا كبير في الرئيس ورجال مصر المخلصين في صناعة مستقبل مختلف وقوي وأفضل لشباب مصر، لتنعم بلادنا الحبيبة بالاستقرار.

ووجه الرئيس دعمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية للرياضيين في مختلف المحافل، ونتمنى أن يستمر دعم الرياضات والرياضيين خلال السنوات المقبلة، ومواصلة استضافة المحافل الرياضية القارية والعالمية، خاصة بعد افتتاح مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تتضمنا ستاد العاصمة الإدارية والذي استضاف منافسات بطولة كأس عاصمة مصر خلال الفترة الماضية.

وتشهد الجلسة البرلمانية غدًا، أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يصل موكب الرئيس إلى مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة وسط عروض جوية في السماء بطائرات حربية وهليكوبتر تحمل أعلام مصر، احتفالًا بتنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة.

وعقب وصول موكب رئيس الجمهورية لمقر مجلس النواب يكون في استقباله كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، والنائب أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام وعقب الاستقبال يقوم حرس الشرف بأداء النشيد الوطني.

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