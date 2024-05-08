سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-5-2024 خلال التعاملات المسائية

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات الماضية عن سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين والتجار المهتمين بالاستثمار، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" خلال التقرير التالي آخر تحديث لسعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 2024 تحديث لحظي

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية والعاملة في مصر ومكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر استقرارًا اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري حيث سجل نحو 47.51 جنيه للشراء مقابل 47.61 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، استقرارا ايضًا مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيهًا للبيع خلال التعاملات المسائية .

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

سجل متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في البنك التجاري الدولي استقرارا ليبلغ 47.50 جنيه للشراء 47.60 جنيها للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء

سجلت أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، استقرارا خلال التعاملات المسائية واليك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

بلغ سعر الدولار نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.23 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.79 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.53 جنيه للشراء، و59.65 جنيه للبيع.