الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البنك المركزى يفتح الباب للمستوردين للحصول على الدولار بلا استثناءات (تفاصيل)

الدولار
الدولار

في خطوة لتنظيم سوق الاستيراد ودعم التجار، أعلن متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن إجراءات جديدة اتخذها البنك المركزي تتضمن توفير الدولار لكافة المستوردين دون تمييز.

أشار بشاى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أن القرار يأتي كرد فعل للممارسات غير القانونية لبعض المستوردين الذين كانوا يعبثون بالقيم الاستيرادية، ما أدى إلى خسائر كبيرة للتجار الآخرين، وأكد أهمية القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة بتعليق القيد بسجل المستوردين لمدة شهر، معتبرًا إياه خطوة إيجابية نحو تحسين السوق.

ولفت إلى أن القرار سيعمل على تسريع إجراءات الجمارك والإفراج عن البضائع بشكل أسرع، وذلك بفرض غرامات على المخالفين، وأضاف أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى انخفاض تدريجي في أسعار السلع المستوردة، مما سينعكس إيجابًا على أسعار السلع الغذائية مثل الأسماك، متوقعًا استمرار هذا التراجع في الأسعار في المستقبل القريب.

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