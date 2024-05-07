استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، في البنوك العاملة في مصر.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات (البنك الأهلي المصري وبنك مصر)، سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيهًا للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيهًا للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيهًا للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.88 جنيه للشراء، و48.02 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) تباينًا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي سجل سعر اليورو 51.54 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 51.52 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 51.54 جنيه للشراء، و51.73 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت العملة الأوروبية 51.24 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينًا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي سجل الإسترليني 60.12 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الإسترليني 60.06 جنيه للشراء، و60.34 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 60.11 جنيه للشراء، 60.33 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجل الجنيه الإسترليني 59.90 جنيه للشراء، و60.09 جنيه للبيع.

وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.76 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 13.05 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 155.14 جنيه للشراء، و156.15 جنيه للبيع.

ويعني قرار مرونة سعر الصرف تحرير سعر الصرف وتركه لقوى السوق "العرض والطلب" مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على العملة الأجنبية.