الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

جريدة الدستور

يزداد البحث عن سعر الدولار في البنوك بعد قرارات البنك المركزي المصري أمس الأربعاء منها زيادة سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%.

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

ننشر في هذا التقرير تستعرض “الدستوراسعار الدولار في البنوك المصرية والأجنبية بعد قرار البنك المركزي المصري بالسماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. 

أسعار الدولار في البنوك اليوم 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

   49.3347  جنيه للشراء 

 49.4671 جنيه للبيع 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 

49.45 جنيه للشراء 

49.55 جنيه للبيع 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري 

49.35 جنيه للشراء 

49.45 جنيه للبيع 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية 

49.4 جنيه للشراء 

49.34 جنيه للبيع 

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 

49.40 جنيه للشراء 

49.50 جنيه للبيع 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة 

49.45 جنيه للشراء

49.35 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

49.3  جنيه للشراء

49.4 جنيه للبيع

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الخميس

ضبط 32 قضية اتجار فى العملات الأجنبية بـ30 مليون جنيه

أسعار العملات الاجنبية في البنك المركزي المصري 

يورو

 53.7502 جنيه للشراء 

 53.9043 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى  

62.9215  جنيه للشراء

63.1102 جنيه للبيع 

دولار كنـدى

36.5442  جنيه للشراء

36.6532 جنيه للبيع 

كرون دانمركى

7.2104 جنيه للشراء

 7.2302 جنيه للبيع 

كرون نرويجى

 4.7135 جنيه للشراء 

 4.7272 جنيه للبيع 

كرون ســويدى

4.7976    جنيه للشراء 

4.8112 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى

 56.0749  جنيه للشراء

56.2510 جنيه للبيع 

100 ين يابانى

33.3771   جنيه للشراء

33.4690 جنيه للبيع 

ريـــال سعـــودى

 13.1535   جنيه للشراء

13.1895 جنيه للبيع 

دينــار كويتى

   160.5164 جنيه للشراء

   160.9997 جنيه للبيع 

درهم اماراتى

   13.4306 جنيه للشراء

   13.4703 جنيه للبيع 

دولار اســـترالى   

32.5806   جنيه للشراء

32.6879 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين

 130.8648 جنيه للشراء

 131.2369 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى

128.1355 جنيه للشراء

128.4928 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى

 13.5256   جنيه للشراء

13.5694 جنيه للبيع 

دينـار اردنـى

69.4855  جنيه للشراء

69.8590 جنيه للبيع 

يوان صينى

   6.8539 جنيه للشراء

   6.8726 جنيه للبيع

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