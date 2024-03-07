يزداد البحث عن سعر الدولار في البنوك بعد قرارات البنك المركزي المصري أمس الأربعاء منها زيادة سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%.

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

ننشر في هذا التقرير تستعرض “الدستور” اسعار الدولار في البنوك المصرية والأجنبية بعد قرار البنك المركزي المصري بالسماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

49.3347 جنيه للشراء

49.4671 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

49.45 جنيه للشراء

49.55 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري

49.35 جنيه للشراء

49.45 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية

49.4 جنيه للشراء

49.34 جنيه للبيع

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

49.40 جنيه للشراء

49.50 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

49.45 جنيه للشراء

49.35 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

49.3 جنيه للشراء

49.4 جنيه للبيع

أسعار العملات الاجنبية في البنك المركزي المصري

يورو

53.7502 جنيه للشراء

53.9043 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

62.9215 جنيه للشراء

63.1102 جنيه للبيع

دولار كنـدى

36.5442 جنيه للشراء

36.6532 جنيه للبيع

كرون دانمركى

7.2104 جنيه للشراء

7.2302 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.7135 جنيه للشراء

4.7272 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.7976 جنيه للشراء

4.8112 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

56.0749 جنيه للشراء

56.2510 جنيه للبيع

100 ين يابانى

33.3771 جنيه للشراء

33.4690 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

13.1535 جنيه للشراء

13.1895 جنيه للبيع

دينــار كويتى

160.5164 جنيه للشراء

160.9997 جنيه للبيع

درهم اماراتى

13.4306 جنيه للشراء

13.4703 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

32.5806 جنيه للشراء

32.6879 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

130.8648 جنيه للشراء

131.2369 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

128.1355 جنيه للشراء

128.4928 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

13.5256 جنيه للشراء

13.5694 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

69.4855 جنيه للشراء

69.8590 جنيه للبيع

يوان صينى

6.8539 جنيه للشراء

6.8726 جنيه للبيع