"التضخم بياكل فلوس الناس".. رئيس بنك مصر يكشف حركة الدولار خلال الفترة المقبلة

علق محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، على مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء للإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، حيث يتابع سير عملية الإفراجات بباقي الموانئ المصرية المختلفة.

وقال، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن سعر الدولار سيبدأ تدريجيًا في الهبوط بسبب انحصار التضخم وهذا يعد أهم شيء لمعالجة البنك المركزي لذلك التضخم، معلقًا:"التضخم بياكل فلوس الناس ودا أكتر مرض لأي اقتصاديات في أي دولة، وإحنا متفائلين جدًا لقرارات البنك المركزي امبارح".

نتائج رفع البنك المركزي سعر الفائدة

وتابع رئيس بنك مصر أن نتائج رفع البنك المركزي، أمس، سعر الفائدة 600 نقطة ظهرت منذ الدقيقة الأولي، فالمؤسسات العالمية نظرت لمصر بتفاؤل شديد، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من العملاء على البنوك لبيع الدولار دون أي معوقات، ونلبي جميع طلبات العملاء الدولارية لأغراض التعليم أو استيراد الغذاء.

نتوقع انخفاض معدل التضخم

وعلى صعيد آخر تحدث محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، عن طرح شهادة الادخار والتي تصل مدتها إلى 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، على أن يُصرف العائد سنويًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، "نتوقع انخفاض معدل التضخم، وبالتالي أسعار الفائدة ستقل، وهذا يُفسِّر سبب الشهادات المتناقصة"، مضيفًا "نتوقع انخفاضًا للدولار بعد دخول العائدات للبنوك".

وواصل رئيس بنك مصر، "إحدى الشركات الأجنبية أودعت 25 مليون دولار بالبنك عقب قرارات البنك المركزي".