"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر التطورات فى قطاع غزة

كشف بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، آخر التطورات في قطاع غزة.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص على كل من يحاول العودة إلى منزله، لافتًا إلى أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصفها لمناطق واسعة لغزة، وكذلك الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات باتجاه منطقة المجمع الإسلامي جنوب مدينة غزة، وما زالت المنطقة تتعرض لإطلاق نار كثير.

وأشار إلى أنه خلال ساعات الصباح الأولى وساعات الليل قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل في دير البلح بالمحافظة الوسطى ومخيم النصيرات، وقبل قليل أعلن عن ارتفاع عدد الشهداء لنحو 35 شهيدًا، بسبب هذه الاستهدافات المتكررة على المحافظة.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية أنه ما زال الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة رفح الفلسطينية التي يدّعي الاحتلال أنها آمنة.