"الشاباك" يوجه لأول مرة بفتح تحقيق داخلي في أحداث 7 أكتوبر

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيس جهاز الشاباك رونين بار، يوجه لأول مرة منذ اندلاع الحرب بفتح تحقيق داخلي في أحداث 7 أكتوبر، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي من القيادات والضباط

وفي وقت سابق أعلن إعلام إسرائيلي، عن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي من القيادات والضباط منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

وقالت، وفقًا لتصريحات نقتلها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إنه تم مقتل 4 قادة ألوية و39 قائد فصيل و13 قائد سرية و6 ضباط برتبة مقدم منذ 7 أكتوبر.