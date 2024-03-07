"القاهرة الإخبارية" تستعرض أبرز تصريحات سامح شكري أمام الجامعة العربية
عرضت "القاهرة الإخبارية"، أبرز تصريحات وزير الخارجية السفير سامح شكري أمام الجامعة العربية، والتي حذر خلالها إسرائيل من القيم بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية، والتي جاءت كالتالي.
أبرز تصريحات وزير الخارجية أمام الجامعة العربية
- تجاوز أعداد ضحايا الآلة العسكرية الإسرائيلية 30 ألفًا من أبناء الشعب الفلسطيني وتم نقل وتهجير ما يزيد عن 2.3 مليون شخص قسرا من منازلهم إلى العراء والخيام خدمة لتوجه انتقامي.
- نحذر بشدة من النوايا الإسرائيلية للقيام بأعمال عسكرية واسعة بمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون ونصف نازح فلسطيني وما سيترتب على مثل تلك الخطورة من عواقب إنسانية كارثية.
- لم تنطلق جهود الجامعة العربية وأعباؤها فقط بدافع المسؤولية العربية، وإنما بدافع المسؤولية الأخلاقية إلا أن الجهود المصرية والعربية الحثيثة اصطدمت بعجز مخجل للإدارة الدولية وغلبة الانحيازات السياسية.
- أخشي أن التبعات السياسية والأمنية والإنسانية شديدة الخطورة التي قد تنجم عن استمرار هذه الحرب الإسرائيلية لن تقتصر على القضية الفلسطينية فقط وإنما ستستمر في الامتداد إلى المنطقة ككل.