"القاهرة الإخبارية" تستعرض أبرز تصريحات سامح شكري أمام الجامعة العربية

عرضت "القاهرة الإخبارية"، أبرز تصريحات وزير الخارجية السفير سامح شكري أمام الجامعة العربية، والتي حذر خلالها إسرائيل من القيم بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية، والتي جاءت كالتالي.

أبرز تصريحات وزير الخارجية أمام الجامعة العربية