"الكرملين" يعلن موقف روسيا من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكدت أن روسيا ستدمر الطائرات الأمريكية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقتي بيلجورود وكورسك، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما شددت على أن المواقع النووية المحتملة في شمال أوروبا ستصبح أهدافا مشروعة في حالة وقوع اشتباك عسكري مباشر بين روسيا وحلف الناتو.