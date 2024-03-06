إعلام فلسطينى: جيش الاحتلال يحرق منازل سكنية شمال غربى مدينة خان يونس جنوب غزة

أكد إعلام فلسطيني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل سكنية شمال غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الفصل بين الضفة والقطاع

وفي سياق آخر، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، كما أدانت منع حكومة الاحتلال إدخال المساعدات خاصة إلى شمال القطاع.

وأكدت أن تركيز إسرائيل على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات بريًا عن طريق المعابر، هدفه تطبيق خطة حكومة الاحتلال بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة والقطاع وتهجير أبناء شعبنا.