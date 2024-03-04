القاهرة الإخبارية: الزوارق الإسرائيلية تطلق القذائف على المناطق الساحلية لغزة

قال بشير جبر، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي يطلق القذائف والرصاص تجاه الأبنية في خان يونس.

وتابع أن هناك توغلا بالآليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس جنوبي غزة، فيما أطلقت الزوارق الإسرائيلية القذائف على المناطق الساحلية لغزة، بجانب ارتقاء 20 شهيدًا وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية.

وفي وقت سابق ارتقي 12 شهيدًا و42 جريحًا في قصف إسرائيلي عنيف لمنزل يؤوي نازحين بحي النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 124 شهيدًا و210 مصابين في يوم واحد، مما أدي إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30534 شهيدًا و71920 مصابًا منذ 7 أكتوبر.