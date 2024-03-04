وزير الخارجية الإسرائيلى يطالب مدير الأونروا بالاستقالة: "الوكالة لن تبقى بغزة بعد اليوم"

قالت هيئة البث الإسرائيلية على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه على مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن يستقيل، والوكالة لن تبقى بغزة بعد اليوم، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، وصف ‏وزير خارجية إسرائيل منظمة الأونروا بأنها "فرع حماس في الأمم المتحدة".

وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ليست لديها نية لترحيل أي فلسطيني من قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "إذا لم يتم إيجاد حل دبلوماسي، فسنضطر لإبعاد حزب الله عن حدودنا، وعلى العالم أن يضغط على إيران وحزب الله للانسحاب من جنوب لبنان".