الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"لابيد" يتهم " بن غفير" بتهديد الأمن القومى الإسرائيلى

بن غفير
بن غفير

قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، يشكل خطرًا على الأمن القومي الإسرائيلي.

وتابع في تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية اليوم الإثنين أن أي رئيس وزراء طبيعي كان سيقيل بن غفير فورا.

وفي وقت سابق طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأحد، مفوّض الشرطة كوبي شبتاي، بالسماح لبضعة آلاف فقط من المسلمين بدخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنه قبل قرابة أسبوع واحد من بدء شهر رمضان، يطالب بن غفير، مفوّض الشرطة، بقصر السماح لبضعة آلاف فقط من المسلمين بالدخول إلى المسجد الأقصى خلال هذا الشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن بن غفير قال لشبتاي خلال اجتماعهما، الأحد، إنه من الصواب تحديد عدد المصلين المسلمين في المسجد الأقصى ببضعة آلاف فقط، حتى تكون الشرطة على أتم الاستعداد وقادرة على الرد بسرعة في حالة اندلاع اضطرابات.

ولم تقرر المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي في إسرائيل بعد كيف سيتم تنظيم إدخال المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الذي يحل في 11 مارس وفق الحسابات الفلكية لهذا العام.

زعيم المعارضة الإسرائيلية الأمن القومي الإسرائيلي

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