عاجل.. سقوط شهداء ومصابين إثر غارة إسرائيلية على حى تل السلطان

أفاد التلفزيون الفلسطيني في نبأ عاجل منذ قليل بسقوط شهداء ومصابين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة البراهمة في حي تل السلطان غربي رفح الفلسطينية.

وقال مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مجلس الحرب قرر بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لزيادة الضغط على حركة حماس.

وأضاف في بيان، مساء أمس الاثنين، أنه سيرسل وفدًا للقاء الوسطاء لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة، رغم أن مطالب حماس بعيدة عن مطالب تل أبيب.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن قوات الجيش تعمل الآن، ضد أهداف حماس في منطقة شرق رفح الفلسطينية.

وحذرت مصر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية.